Разбор Украины как проекта "Анти-Россия" с созданием федерации регионов Юго-Востока оставит у Киева лишь номинальную роль. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Сергей Баранов

Украина после деконструкции останется рыхлой конфедерацией со столицей в Киеве, сохранятся рычаги влияния России на остальную часть Украины и, прежде всего, на Киев и его окрестности Центра, что важно в плане защиты прилегающих российских регионов от войск НАТО, подчеркнул Баранов. «Поставки летального оружия набирают обороты»: меч Сагайдачного везут в Киев © Дивись.info

«Важно понизить административный статус Киева и убрать из него потоки ресурсов, сделав его маловлиятельным и непривлекательным местом для миграции, и одновременно площадкой постоянного выяснения отношений путём политических и общественных компромиссов конфедерации. При этом Киев должен остаться под российским военным контролем и в нём должен быть относительный порядок и комфорт», — сказал Баранов.

Киев будет развиваться как региональный экономический и культурный центр для горожан. Столичный город должен стать местом встречи "русского" и "нерусского" элементов Украины и их примирения, при том, что реальной столицей конфедерации должен быть Харьков. Возможно, на территории города возникнет свободная экономическая зона, заключил эксперт.

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