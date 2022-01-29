Эксперт отметил, что люди Назарбаева действительно приняли участие в конфликте, по крайней мере, обвиненный в госизмене руководитель казахской госбезопасности Карим Масимов - человек Назарбаева.
«Родственники первого президента Казахстана потеряют большую часть активов, им запретят заниматься политикой, отберут у них административные рычаги. Но публично их наказывать или совсем низводить в ноль не будут», — рассуждает Юнеман.
Что касается культа Елбасы, то его в Казахстане умерят, но борьбы с культом личности, как это было после смерти Сталина, не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.