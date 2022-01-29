Судьбу Нурсултана Назарбаева сегодня прогнозировать сложно, а что касается его людей, то, их будет ждать скорее мягкое, но всё же отстранение от всех рычагов власти. Об этом рассказал независимый российский политик Роман Юнеман в интервью изданию Украина.ру

Роман Юнеман: кто он © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман Карим Масимов - человек Назарбаева.

«Родственники первого президента Казахстана потеряют большую часть активов, им запретят заниматься политикой, отберут у них административные рычаги. Но публично их наказывать или совсем низводить в ноль не будут», — рассуждает Юнеман.

Что касается культа Елбасы, то его в Казахстане умерят, но борьбы с культом личности, как это было после смерти Сталина, не будет, заключил собеседник издания.

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