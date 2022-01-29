Роман Юнеман: кто он
Роман Юнеман: кто он
© commons.wikimedia.org, Роман Юнеман
Эксперт отметил, что люди Назарбаева действительно приняли участие в конфликте, по крайней мере, обвиненный в госизмене руководитель казахской госбезопасности Карим Масимов - человек Назарбаева.

«Родственники первого президента Казахстана потеряют большую часть активов, им запретят заниматься политикой, отберут у них административные рычаги. Но публично их наказывать или совсем низводить в ноль не будут», — рассуждает Юнеман.

Что касается культа Елбасы, то его в Казахстане умерят, но борьбы с культом личности, как это было после смерти Сталина, не будет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.