Юго-Восток Украины должен быть изолирован от Центра и Запада, чтобы развиваться как часть русского государства. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Сергей Баранов

Территория Востока и Юго-Востока должна быть полностью очищена от украинского проекта, подчеркнул эксперт. Далее должна быть создана федерация русских регионов Украины, с провозглашением народных республик и русификацией по образцу ЛДНР. Эксперт объяснил, что было бы, если бы Украина отправила в Казахстан своих неонацистов © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

«Создание федерации регионов юго-востока и может быть, Сумской, Полтавской, Черниговской областей левобережного Центра с названием «Новороссия и Восточная Украина (вариант «и Малая Русь») со столицей в Харькове (варианты — Донецк, Днепропетровск, Запорожье)…Предварительно в регионах Федерации провозглашаются народные республики», — сказал Баранов.

Всё делопроизводство и культура будут переведены только на русский язык и прямо встроены в русскую самоидентификацию, будет зафиксирован отказ от культа Шевченко, украинской литературы. Украинский проект должен испытать ответный шок, чтобы заставить его сторонников отказаться от планов украинизации и дискриминации русского населения, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.