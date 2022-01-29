До недавнего времени считалось, что Касым-Жомарт Токаев марионетка Нурсултана Назарбаева. Сейчас мы видим, что это уже не так. В результате январских событий он обретает самостоятельность. Об этом рассказал независимый российский политик Роман Юнеман в интервью изданию Украина.ру

Роман Юнеман: кто он © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

«Токаев долгое время работал за рубежом. Из-за этого толком не успел обрасти внутриэлитными связями. Думаю, именно поэтому в свое время его Назарбаев и поставил вместо себя. Он казался ему полностью зависимой фигурой. Токаев довольно интеллигентный человек, даже где-то излишне интеллигентный для Казахстана. А Сейчас начинается период его личной власти. Посмотрим, что получится», — указал Юнеман.

Раньше Токаева можно было назвать нерешительным, но сейчас отношение к нему изменилось, по крайней мере, этот кризис показал, что он способен на резкие шаги, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.