Токаев не худший лидер для Казахстана с точки зрения того, кто мог бы оказаться на его месте. Во-первых, он довольно сильно русифицирован, имеет тесные связи с Россией. У него бывшая жена русская, что немаловажно, во-вторых, он мало встроен в казахскую систему и принадлежит к роду, который не очень хорошо представлен во властных структурах, поэтому подходит на роль арбитра, пояснил эксперт.
«Токаев долгое время работал за рубежом. Из-за этого толком не успел обрасти внутриэлитными связями. Думаю, именно поэтому в свое время его Назарбаев и поставил вместо себя. Он казался ему полностью зависимой фигурой. Токаев довольно интеллигентный человек, даже где-то излишне интеллигентный для Казахстана. А Сейчас начинается период его личной власти. Посмотрим, что получится», — указал Юнеман.
Раньше Токаева можно было назвать нерешительным, но сейчас отношение к нему изменилось, по крайней мере, этот кризис показал, что он способен на резкие шаги, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.