Широко распространённые тезисы о единстве постсоветского пространства не имеют под собой оснований, когда сталкиваются противоположные национальные проекты — такие как русский и украинский, заявил эксперт.
«Сохранение единства прежней Украины с временным правительством из олигархов, — самая большая ошибка России, которую только можно сделать в украинском вопросе. Всё остальное в любом случае лучше…Но при этом мы не можем лишить украинскую нацию права выбора в пользу собственного национального государства, поступая с ней так, как они поступают с русским народом Украины», — сказал Баранов.
Россия не сможет контролировать Запад и Центр Украины, удерживая националистические тенденции населения, как в случае включения их в состав российского или союзного государства, так и сохранения прежней Украины, подчеркнул Баранов.
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