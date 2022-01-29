Россия должна иметь несколько планов на случай введения войск на территорию Украины, но главное условие - современная Украина должна прекратить своё существование навсегда. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Сергей Баранов

Широко распространённые тезисы о единстве постсоветского пространства не имеют под собой оснований, когда сталкиваются противоположные национальные проекты — такие как русский и украинский, заявил эксперт. Эксперт объяснил, что было бы, если бы Украина отправила в Казахстан своих неонацистов © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

«Сохранение единства прежней Украины с временным правительством из олигархов, — самая большая ошибка России, которую только можно сделать в украинском вопросе. Всё остальное в любом случае лучше…Но при этом мы не можем лишить украинскую нацию права выбора в пользу собственного национального государства, поступая с ней так, как они поступают с русским народом Украины», — сказал Баранов.

Россия не сможет контролировать Запад и Центр Украины, удерживая националистические тенденции населения, как в случае включения их в состав российского или союзного государства, так и сохранения прежней Украины, подчеркнул Баранов.

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