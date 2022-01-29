В отношении Казахстана мы видим только то, что на поверхности, а того, что происходит внутри элит и кланов, мы не знаем. Казахстан — это олигархическая автократия при значительном участии международного капитала. Об этом рассказал независимый российский политик Роман Юнеман в интервью изданию Украина.ру

Роман Юнеман: кто он © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

В Казахстане меньше групп влияния, чем в России. До недавнего времени, по сути, всем распоряжался клан Назарбаева, его родственники, друзья и доверенные лица. Но сейчас, по всей видимости, к рычагам перебираются люди Токаева, полагает он.

«Вообще важно понимать, что в Казахстане сложилась сложная клановая система. Кстати, страна управляется скорее родами, а не жузами. Структурная единица казахской власти — род, к которому принадлежит тот или иной казах. Почти все казахи знают, кто к какому роду принадлежит. Жуз же — это объединение десятков родов. Обычно, когда говорим, что во власти представлен средний и старший жузы, то это означает, что это три-четыре рода из среднего, и три-четыре из старшего. То есть не все роды представлены во власти», — указал Юнеман.

Назначения проводятся по родовому принципу. Любой чиновник старается назначать заместителей из своего рода. Если премьеры меняются, то меняются и все его замы, поэтому в Казахстане довольно большая текучка кадров. В общем, довольно архаичная система, уточнил политик.

До недавнего времени считалось, что Токаев марионетка Назарбаева. Сейчас мы видим, что это уже не так. В результате январских событий он обретает самостоятельность, заключил собеседник издания.

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