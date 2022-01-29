Масштабные военные действия на Украине не выгодны России, но в перспективе приближается их неизбежность. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Сергей Баранов

Любые масштабные военные действия на Украине сейчас не выгодны для России со стратегической точки зрения, поскольку страна потеряет темп развития экономики, войдя в конфликт с Западом, подчеркнул эксперт. Однако в ближайшей или более отдалённой перспективе они неизбежны. Пушилин: Украина готовится к наступлению на Донбасс © Генштаб ВСУ/Facebook

«Если даже это очередная «репетиция» вторжения Украины в ДНР и ЛНР, вторжение может произойти через год или несколько месяцев…Россия постарается локализовать конфликт по времени и на территории ЛДНР, в крайнем случае, присоединив оставшиеся территории Донецкой и Луганской областей. Однако и этот сценарий может не сложиться, и тогда придётся вести действия на всей территории Центра и Юго-Востока», — сказал Баранов.

Фактически Россия будет вынуждена следовать воле тех, кто втягивает её в войну, и решать украинский вопрос, который рано или поздно должен был бы решиться, заключил эксперт.

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