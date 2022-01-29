Сегодня ни у одной из стран бывшего СССР нет шансов выстроить эффективное государство. Даже относительно успешные страны вроде Азербайджана сталкиваются с массой серьезных проблем. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

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Все проблемы Грузии связаны сегодня исключительно с ее бездарным преступным руководством: сначала это была бандитская республика, потом это была воровская республика — при Шеварнадзе, который и был паханом, и вёл себя как пахан, и точно так же вел себя Саакашвили, категоричен Кедми.

Руководство Армении пытается думать и решать проблемы, исходя из реальной ситуации, но те ошибки, которые были сделаны до этого, они очень серьёзны, и неясно, сможет ли Армения вырваться из этого, подчеркнул специалист.

О прибалтийских республиках можно не говорить, они вообще не государства, это сырьевые придатки и источник дешевой рабочей силы, которые живут за счёт подачек от Евросоюза, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.