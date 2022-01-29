«Вы посмотрите: сегодняшний Казахстан — это всё ещё наследство Назарбаева. Если б был не Назарбаев, то было бы по-другому. Так же как и сегодняшняя Киргизия и все её проблемы от того бездарного руководства, которое было в Киргизии с самого начала. Я уже не говорю о других республиках. В Средней Азии только эффективная центральная власть может обеспечить в этом районе развитие и существование государств. Если мы говорим об Узбекистане, если мы говорим о Таджикистане», — рассуждает эксперт.
Все проблемы Грузии связаны сегодня исключительно с ее бездарным преступным руководством: сначала это была бандитская республика, потом это была воровская республика — при Шеварнадзе, который и был паханом, и вёл себя как пахан, и точно так же вел себя Саакашвили, категоричен Кедми.
Руководство Армении пытается думать и решать проблемы, исходя из реальной ситуации, но те ошибки, которые были сделаны до этого, они очень серьёзны, и неясно, сможет ли Армения вырваться из этого, подчеркнул специалист.
О прибалтийских республиках можно не говорить, они вообще не государства, это сырьевые придатки и источник дешевой рабочей силы, которые живут за счёт подачек от Евросоюза, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.