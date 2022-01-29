Процесс распада был настолько глубок и настолько опасен, а власть была настолько бездарна и настолько не управляла государством, что если бы Ельцин продолжил руководить страной еще несколько лет, или его преемники так или иначе продолжили его политику, Россия распалась бы, категоричен эксперт.
Сразу после подтасованных выборов 1996 года Ельцин был при смерти, если бы его тогда не спасли, было бы самое страшное: неожиданно нет руководителя государства, вся эта бандитская свора олигархов и бандитов, связанных один с другим, должна была решить, кто между ними будет паханом, тогда Россия была бы действительно в опасности, подчеркнул специалист.
«А уже дальше… То, — вероятно, Бог сжалился над Россией, — что тот, кто сменил Ельцина, это был Путин — это и спасло Россию. Хотя сам выбор был совершенно случайный. Никто не думал о государстве, никто не думал о решении проблем государства, каждый думал — как бы во главе страны поставить кого-то, кем мы можем управлять и у кого нет никакой политической силы», — указал Кедми.
Можно выступать с критикой тех или иных решений Путина, но у него, впервые за много лет существования России, был государственный подход, заключил собеседник издания.
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