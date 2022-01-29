Если бы события, которые привели к распаду Советского Союза, продолжались при Борисе Ельцине, то к 2005-2010 годам России бы не было. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

«Послал Назарбаева». Яков Кедми о том, в чем именно виноваты Ельцин и Горбачев © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Сразу после подтасованных выборов 1996 года Ельцин был при смерти, если бы его тогда не спасли, было бы самое страшное: неожиданно нет руководителя государства, вся эта бандитская свора олигархов и бандитов, связанных один с другим, должна была решить, кто между ними будет паханом, тогда Россия была бы действительно в опасности, подчеркнул специалист.

«А уже дальше… То, — вероятно, Бог сжалился над Россией, — что тот, кто сменил Ельцина, это был Путин — это и спасло Россию. Хотя сам выбор был совершенно случайный. Никто не думал о государстве, никто не думал о решении проблем государства, каждый думал — как бы во главе страны поставить кого-то, кем мы можем управлять и у кого нет никакой политической силы», — указал Кедми.

Можно выступать с критикой тех или иных решений Путина, но у него, впервые за много лет существования России, был государственный подход, заключил собеседник издания.

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