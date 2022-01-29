После смерти Иосифа Сталина в СССР началась борьба за власть. И та элита, которая была, была недостойна той страны, во главе которой она стояла. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Кедми: одна проблема определит, будет ли Россия существовать через 50 лет © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Никите Хрущеве государственного деятеля — это унижение понятия «государство», подчеркнул эксперт.

«Шут гороховый, безграмотный, ограниченный подхалим без совести, без принципов, без всего. Видеть в нем руководителя государства, а тем более, руководителя Коммунистической партии? Партия — это всё-таки что-то идеологическое… Кто-то должен стоять во главе, обладающий какой-то идеологией, каким-то пониманием. И вот — поставить это недоразумение во главе государства? А потом… Случайно оказался более или менее хозяйственником Брежнев. Это тоже не великий государственный деятель», — категоричен Кедми.

Что касается Константина Черненко на высшем государственном посту, то если бы 10 лет до этого кто-нибудь сказал, что это возможно, то над ним бы просто посмеялись, уверен специалист.

Единственное преимущество Михаила Горбачева по сравнению с другими — он был моложе, но оказалось, что он пустой, безответственный и не умеющий работать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.