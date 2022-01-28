Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби рассказал, какие американские подразделения могут в ближайшее время быть развёрнуты в Восточной Европе, сообщила 28 января американская газета The Washington Post

По утверждениям американского военного представителя, данный шаг будет осуществлён в ответ на якобы существующую угрозу российского вторжения на Украину.

Кёрби заявил, что в части из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии и 4-й пехотной дивизии вошли в состав 8500 человек, которые были приведены в состояние высокой боевой готовности, и которые могут отправится в Европу одними из первых.

Американский аналитик призвал США ввести войска в Польшу © AP, Evgeniy Maloletka

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва отрицает обвинения и указывает, что они используются как предлог для наращивания сил НАТО в Восточной Европе.