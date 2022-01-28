По утверждениям американского военного представителя, данный шаг будет осуществлён в ответ на якобы существующую угрозу российского вторжения на Украину.
Кёрби заявил, что в части из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии и 4-й пехотной дивизии вошли в состав 8500 человек, которые были приведены в состояние высокой боевой готовности, и которые могут отправится в Европу одними из первых.
Кроме того, в состояние повышенной боеготовности приведены части медицинской, авиационной и материально-технической поддержки, дислоцирующиеся на территории нескольких военных баз в США.
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва отрицает обвинения и указывает, что они используются как предлог для наращивания сил НАТО в Восточной Европе.