Украинская певица Ани Лорак записала новый трек в дуэте с российским рэпером Артемом Качером. Она поделилась композицией в Instagram 28 января

Песня Лорак и Качера называется «Материк», она посвящена расставанию с близким человеком. Модный плагиат: Лорак и Успенскую засмеяли за один наряд © Ани Лорак,Инстаграм

«Эта история неспроста обрела жизнь — мне отозвались эмоции, заложенные в каждой строчке. Не бойтесь отпускать любовь… Иногда это единственный правильный выход», — написала Лорак.

«Трек бомба», «У вас с Артемом так сочетаются голоса», «Такой неожиданный, но бомбический дуэт», «Каждая Ваша песня — это не просто музыка и слова, это что-то большее, поэтому они находят отклик в наших сердцах», «Любовь с первых нот», «С первой премьерой Вас в этом году! очень красивый дуэт!» — обрадовались подписчики певицы.

Ранее Лорак поделилась снимками с совместного выступления с российским рэпером Мотом. Они сотрудничают с 2017 года, тогда Лорак и Мот записали трек «Сопрано».

Также Лорак пообещала поклонникам записать больше песен на украинском языке и дать несколько концертов на Украине.