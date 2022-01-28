«Попросил в дальнейшей законотворческой деятельности Конгресса усилить поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление противовоздушных, противокорабельных и противотанковых средств», — написал Стефанчук.
Также спикер Рады призвал США остановить «Северный поток-2» как «источник опасности, политических и экономических угроз» для Украины и Европы, в том числе предложил ввести введения санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
В конце января США отправили три партии военной помощи весом 300 тонн, в Пентагоне сообщили о намерении нарастить объемы поставок оружия Киеву. Посольство США посоветовало гражданам покинуть Украину и эвакуировало своих дипломатов.
Также ряд стран НАТО отправили в Восточную Европу военные корабли и истребители.