Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отправил сенаторам США с просьбой законодательно усилить поддержку Украины в сфере безопасности. Об этом он сообщил в Facebook 28 января

«Попросил в дальнейшей законотворческой деятельности Конгресса усилить поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление противовоздушных, противокорабельных и противотанковых средств», — написал Стефанчук.

Также спикер Рады призвал США остановить «Северный поток-2» как «источник опасности, политических и экономических угроз» для Украины и Европы, в том числе предложил ввести введения санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В США усомнились в неизбежности «российского вторжения» - CNN © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

В конце января США отправили три партии военной помощи весом 300 тонн, в Пентагоне сообщили о намерении нарастить объемы поставок оружия Киеву. Посольство США посоветовало гражданам покинуть Украину и эвакуировало своих дипломатов.

Также ряд стран НАТО отправили в Восточную Европу военные корабли и истребители.