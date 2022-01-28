В ответах США и НАТО по гарантиям безопасности так и не были учтены принципиальные озабоченности России, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 января, передает РИА Новости

Президент России отметил, что в ответе США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Ответы ни о чем. Вопросы России к США и НАТО по-прежнему остаются © REUTERS, Alex Brandon

«Проигнорирован и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Путин также отметил важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Стороны договорились продолжать работу в нормандском формате и поддерживать российско-французский диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан передал МИД России ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности от США и от НАТО.

США попросили не публиковать документ, однако его содержание описал на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен. В ответе Альянс отказался от нерасширения на восток, высказаны озабоченности США в связи с действиями РФ, а также перечислены сферы, в которых, по мнению Вашингтона, сотрудничество с Россией возможно, в том числе контроль над ядерным оружием.