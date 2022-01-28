Обозреватель телеканала утверждает, что «в первую очередь» кампания, нагнетаемая Вашингтоном, продиктована искренними опасениями американской администрации за Украину.
Однако, замечая, что кампания является «необычайно открытой и громкой», автор вынужден искать и другие её причины.
Одна из них — стремление защитить президента Джо Байдена от нападок «ястребов»-республиканцев, стремящихся изобразить его слабым сторонником умиротворения России, в то время как в США ожидаются промежуточные выборы, отмечается в статье.
В результате слишком громкие заявления американской администрации входят в противоречие с попытками президента Украины Владимира Зеленского сохранять спокойствие внутри страны. В результате Зеленский ставит Байдена в неловкое положение, что не укрепляет позиции украинского президента в Вашингтоне.
В самих США в связи с этим уже раздаются критические голоса со стороны «радикалов» из обеих политических партий, которые спрашивают, почему Соединённые Штаты должны больше беспокоиться о безопасности Украины, чем её собственный лидер?
«Решительная американская риторика по поводу кризиса, по-видимому, преследует и другую цель — убедить менее воинственных европейских союзников Америки в том, что их собственная безопасность находится под угрозой», — замечает далее автор.
Однако пропагандистская кампания США может сыграть против американской администрации, говорится в статье.
«Вскоре начнут задавать вопрос, как долго Соединённые Штаты могут продолжать предупреждать, что вторжение, которое не происходит, является "неизбежным". Постоянные предупреждения могут в конечном итоге привести к возникновению новых разногласий между США и Украиной, а также Вашингтоном и его европейскими союзниками», — заканчивает статью автор.