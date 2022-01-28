Даже в Киеве расстроены слишком назойливой пропагандистской кампанией Вашингтона о неминуемости российского вторжения на Украину. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 января на сайте американского телеканала CNN

Обозреватель телеканала утверждает, что «в первую очередь» кампания, нагнетаемая Вашингтоном, продиктована искренними опасениями американской администрации за Украину.

Однако, замечая, что кампания является «необычайно открытой и громкой», автор вынужден искать и другие её причины.

Одна из них — стремление защитить президента Джо Байдена от нападок «ястребов»-республиканцев, стремящихся изобразить его слабым сторонником умиротворения России, в то время как в США ожидаются промежуточные выборы, отмечается в статье.

В результате слишком громкие заявления американской администрации входят в противоречие с попытками президента Украины Владимира Зеленского сохранять спокойствие внутри страны. В результате Зеленский ставит Байдена в неловкое положение, что не укрепляет позиции украинского президента в Вашингтоне. «Всё прошло нехорошо»: Байден расстроил Зеленского © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

В самих США в связи с этим уже раздаются критические голоса со стороны «радикалов» из обеих политических партий, которые спрашивают, почему Соединённые Штаты должны больше беспокоиться о безопасности Украины, чем её собственный лидер?

«Решительная американская риторика по поводу кризиса, по-видимому, преследует и другую цель — убедить менее воинственных европейских союзников Америки в том, что их собственная безопасность находится под угрозой», — замечает далее автор.

Однако пропагандистская кампания США может сыграть против американской администрации, говорится в статье.

«Вскоре начнут задавать вопрос, как долго Соединённые Штаты могут продолжать предупреждать, что вторжение, которое не происходит, является "неизбежным". Постоянные предупреждения могут в конечном итоге привести к возникновению новых разногласий между США и Украиной, а также Вашингтоном и его европейскими союзниками», — заканчивает статью автор.