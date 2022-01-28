В Госбюро расследований Украины заявили, что экс-президент Украины Петр Порошенко стремится сорвать следствие и политизирует процесс, поэтому меру пресечения ему необходимо ужесточить. Об этом говорится на сайте ГБР 8 января

«С огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием". Следовательно, приходится констатировать, что мера пресечения господину Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что господин Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс», — говорится в сообщении.

В ГБР призвали команду Порошенко не распространять фейки и подчеркнули, что на 31 января допрос Виктора Медведчука в ГБР не планируется, оэтому не может идти речи о так называемом «перекрестном допросе». Приключения «Петра Инкогнито». Придёт ли Порошенко в ГБР 31 января? © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также следователи напомнили, что Петра Порошенко ждут на новый допрос в суде 31 января 2022 года в 11:00.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Печерский суд Киева отпустил его под личное обязательство, запретив покидать Киев. Порошенко подал апелляцию на меру пресечения.