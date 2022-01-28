«Грустная новость. Ушел из жизни Владимир Вирчис. Наши соболезнования», — сообщили о смерти боксера в Facebook.
Источники издания Obozrevatel уточнили, что Вирчис покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что у спортсмена была депрессия.
Кроме того, по данным херсонских СМИ, у боксера был денежный конфликт с подозреваемым по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславом Мангером.
«Вирчис настойчиво просил Мангера вернуть долг, вернуть деньги. Мангер попросил Владимира Вирчиса "не устраивать сцены"», — сообщили очевидцы разговора.
Боксер поддерживал одного из обвиняемых в заказе в убийстве Гандзюк Владислава Мангера в суде, хотел быть его поручителем.
Вирчису было 48 лет. Он родился в Каховке Херсонской области. На профессиональном ринге выступал в 1999-2009 годах. Одержал 26 побед в 28 поединках (21 нокаут). Был признан интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF и WBO.