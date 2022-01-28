Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Вирчис покончил с собой, незадолго до этого у него был конфликт с подозреваемым по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Владиславом Мангером, сообщает 28 января «Главред»

«Грустная новость. Ушел из жизни Владимир Вирчис. Наши соболезнования», — сообщили о смерти боксера в Facebook.

Источники издания Obozrevatel уточнили, что Вирчис покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что у спортсмена была депрессия. Украинский боксер Усик подготовил особенный подарок для Илона Маска © Александр Усик/Инстаграм

Кроме того, по данным херсонских СМИ, у боксера был денежный конфликт с подозреваемым по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславом Мангером.

«Вирчис настойчиво просил Мангера вернуть долг, вернуть деньги. Мангер попросил Владимира Вирчиса "не устраивать сцены"», — сообщили очевидцы разговора.

Боксер поддерживал одного из обвиняемых в заказе в убийстве Гандзюк Владислава Мангера в суде, хотел быть его поручителем.

Вирчису было 48 лет. Он родился в Каховке Херсонской области. На профессиональном ринге выступал в 1999-2009 годах. Одержал 26 побед в 28 поединках (21 нокаут). Был признан интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF и WBO.