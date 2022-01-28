Украина «категорически отвергла» обвинения Венгрии в том, что официальный Киев занимается притеснением венгерского меньшинства в стране. Такой комментарий «Европейской правде» 28 января сделал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не изменит своего отношения к венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье, то Будапешт не сможет оказывать Киеву ту поддержку, на которую рассчитывают украинские власти.

«Не в Венгрию и не в Польшу». Эксперт о том, что ждет Западную Украину и Закарпатье © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В настоящее время нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы», — сказал представитель украинского МИД.

Ранее Венгрия выразила недовольство в правами национальных меньшинств на Украине. Власти страны заверили, что продолжат блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, если положение дел в этой сфере не изменится.