По его словам, белорусская армия создана для того, чтобы страна могла защищать себя на своей территории.
«Придут убивать — получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что Белоруссия никогда не будет источником войны.
«Я не пошлю на чужую территорию, воевать мы не будем», — еще раз подчеркнул Лукашенко в ответе на вопрос о возможности задействования белорусов в войне на Украине.
На Украине на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о возможной «агрессии» России со стороны Белоруссии. В Минске и Москве называют подобные заявлений ложью, направленной на эскалацию напряженности в регионе.