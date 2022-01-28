Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 января после оглашения послания белорусскому народу и Нацсобранию в ходе ответов на вопросы приглашенных еще раз прокомментировал слухи о возможной войне на Украине, передает Белта

Западу не утопить в крови славянское братство - Лукашенко © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Придут убивать — получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Белоруссия никогда не будет источником войны.

«Я не пошлю на чужую территорию, воевать мы не будем», — еще раз подчеркнул Лукашенко в ответе на вопрос о возможности задействования белорусов в войне на Украине.

На Украине на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о возможной «агрессии» России со стороны Белоруссии. В Минске и Москве называют подобные заявлений ложью, направленной на эскалацию напряженности в регионе.