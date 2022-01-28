Польша пока не эвакуирует сотрудников своей дипмиссии на Украине, но план эвакуации подготовлен, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио 28 января

Сейчас эвакуации польских дипломатов не ведется, заявил Пшидач. «Лучше, чем афганский вариант»: Жириновский одобрил эвакуацию дипломатов США из Киева © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями. В то же время на этом этапе такого решения нет», — пояснил замглавы МИД Польши.

Он отметил, что у Польши самое большое диппредставительство на Украине из всех стран Европы: помимо посольства в Киеве, есть консульства в Одессе, Харькове, Виннице, Львове, Луцке, и подчеркнул, что в случае угрозы дипломатам Польша их эвакуирует.

Ранее об эвакуации своих дипломатов с территории Украины заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.