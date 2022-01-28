Россия может потребовать восстановления Германской Демократической Республики (ГДР). Такое мнение выразил глава мионобороны Украины Алексей Резников, его выступление транслировал телеканал «Рада» 28 января

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Он считает, что восстановление ГДР является логичным продолжением российских требований, которые уже заявлены.

«Россия уже официально выразила требования к демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможно. Хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-то начнет восстанавливать Берлинскую стену», — подытожил Резников.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток. В январе США через своего посла в Москве Джона Салливана и НАТО через посла России в Брюсселе передали в Москву свои ответы на российские предложения по стратегической стабильности и обеспечению своей безопасности.

По словам политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, ситуация в переговорах Россия-США будет неопределённой ещё долгое время, потому что корень проблем находится в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса.

«Вопрос о деньгах не решила ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который подвесил тему… Пауэлл заявил, что пока не готов озвучить дальнейшие меры по оздоровлению финансово-кредитной политики… Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?», — сказал Дробницкий.

И Россия, и Европа просто ожидают разрешения этих двух вопросов, так как сейчас вести переговоры с США имеет мало смысла, заключил эксперт.