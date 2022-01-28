Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание суда по его апелляции перенесли из-за вмешательства президента Украины Владимира Зеленского, его выступление транслировало украинское телевидение 28 января

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции Петра Порошенко на меру пресечения на 11 февраля, из-за того что из Печерского суда не передали материалы дела. Приключения «Петра Инкогнито». Придёт ли Порошенко в ГБР 31 января? © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Это Зеленский дал указание сорвать это заседание», — прокомментировал Порошенко.

Пятый президент Украины заявил, что Зеленский за время до рассмотрения апелляции собирается «подобрать компромат на судей», чтобы они приняли «незаконное решение».

«План Зеленского по Порошенко простой — он испугался уровня моей поддержки и пошел ва-банк. Ему не дает покоя сценарий [Виктора] Януковича, он хочет путем лжи дискредитировать лидеров оппозиции», — добавил Порошенко.

Также он обвинил Зеленского в «игнорировании военной угрозы России», и заявил, что его Зеленский «боится больше, чем [президента РФ Владимира] Путина».

Ранее Печерский суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство. Он должен сдать загранпаспорта и не покидать Киев. Порошенко подал апелляцию на решение суда.

Также апелляцию внес Офис генпрокурора Украины — прокуроры настаивают на аресте Порошенко либо внесении им залога в 1 млрд гривен.

Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма по делу о закупках угля в ЛДНР.