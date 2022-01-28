Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что со стороны Российской Федерации войны с Украиной не будет, но не исключил, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. Такое заявление он сделал 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

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