«Со стороны Российской Федерации войны не будет, но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. Значительная часть находящихся там (на линии соприкосновения в Донбассе — ред.) — это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды сопротивления народного. Им раздают уже ПЗРК и призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто милитаристский психоз. И то, там у кого-то дрогнут нервы, как у бойца, который застрелил пятерых своих сослуживцев, я не могу исключать», — сказал Лавров.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что заинтересована в стабильной и процветающей Украине.