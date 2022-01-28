Один из журналистов спросил у Лаврова, почему российские власти не общаются с Зеленским, ведь он «наш воспитанник, комсомолец бывший».
«Он пианист еще», — добавил Лавров, намекая на известный концертный номер Зеленского.
По словам главы МИД РФ, Россия готова обсуждать с Зеленским нормализацию двусторонних отношений с Украиной.
«Если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, готовы его принять в Москве, Сочи, Петербурге, но Донбасс следует обсуждать в контактной группе», — сказал Лавров.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, установление мира в регионе целиком зависит от воли Киева и его готовности вести диалог с народными республиками Донецка и Луганска.