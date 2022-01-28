Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать нормализацию отношений с Россией, то его готовы принять в РФ

Рояль бы не в кустах. Зачем этот музыкальный инструмент понадобился Зеленскому © CC0, Pixabay

«Он пианист еще», — добавил Лавров, намекая на известный концертный номер Зеленского.

По словам главы МИД РФ, Россия готова обсуждать с Зеленским нормализацию двусторонних отношений с Украиной.

«Если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, готовы его принять в Москве, Сочи, Петербурге, но Донбасс следует обсуждать в контактной группе», — сказал Лавров.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, установление мира в регионе целиком зависит от воли Киева и его готовности вести диалог с народными республиками Донецка и Луганска.