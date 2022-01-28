Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознал, что ему всё дозволено, поскольку Германия и Франция не будут заставлять его выполнять Минские соглашения. Его слова прозвучали 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе. Сергей Марков: Марионеточный режим Украины не может выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Нина Зотина

«Киев понял, что Берлин и Париж не будут его заставлять выполнять Минские соглашения, вот как сказал Зеленский, что нам не нравятся минские договорённости, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России, все. Вот обнажённый цинизм, больше ничего. Но они понимают, что теперь им всё можно делать», — сказал Лавров.

В том, что внутриукраинский кризис не удаётся урегулировать, западные политики обвиняет Россию, которая стороной конфликта не выступает, а на вопрос Москвы, какие именно пункты Минских соглашений она не выполняет, ответить не могут.

«И его используют, Зеленского, его режим используют прежде всего американцы для того, чтобы нагнетать напряжённость, привлекая своих "казачков" в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях», — добавил Лавров.