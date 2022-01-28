Братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых политических амбиций. Об этом заявил 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Нацсобранию, которое транслировалось белорусскими телеканалами

Вакаров раскрыл, что простые украинцы думают о "российском вторжении" © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство».

«Но мы — родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни — из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания», — заявил глава государства.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.