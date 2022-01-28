Румыния не намерена вмешиваться в случае конфликта между Россией и Украиной, но готова помочь Киеву на дипломатическом уровне, заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в интервью телеканалу digi24 28 января

«О военном вмешательстве НАТО в случае конфликта между Российской Федерацией и Украиной не может быть и речи, как и о вмешательстве Румынии. Такой перспективы не существует», — сказал Ауреску.

Однако, по словам главы МИД, Румыния готова поддержать санкции против России в случае «агрессии на Украине» — против отдельных лиц и определенных секторов экономики, например в сфере энергетики или финансов. Киев ждет извинений от президента Хорватии © Wikipedia

Ранее глава МИД Болгарии Теодора Генчовска заявила, что болгарские военные не будут участвовать в операциях на территории Украины. Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал отозвать своих военных из сил НАТО в регионе в случае конфликта.

Ранее в НАТО заявили об усилении военного присутствия Альянса в Восточной Европе. Ряд стран — членов Альянса направили в регион боевые корабли и истребители.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.