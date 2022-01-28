По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США не заинтересованы самой Украиной, а используют её для нагнетания ситуации вокруг России. Такое заявление он сделал 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

Журналисты упомянули историю с репортажем телеканала CNN о том, что в телефонном разговоре 27 января президент США Джо Байден требовал от украинского коллеги Владимира Зеленского изменить свою позицию по Донбассу, предоставить ДНР и ЛНР особый статус, иначе «Киев будет захвачен Россией». Вскоре Белый дом и Офис президента Украины опровергли эту информацию, а репортаж удалили с сайта. «Всё прошло нехорошо»: Байден расстроил Зеленского © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«США настолько цинично стали использовать Украину, что сам Киев даже этого испугался», — сказал Лавров.

Американские политики каждый день заявляют о серьёзной угрозе «нападения России на Украину», а власти самой Украины, включая президента, министра обороны и секретаря СНБО, призывают население не паниковать, поскольку никакого готовящегося «вторжения» не видят.

«США не заинтересованы самой Украиной, а пытаются нагнетать ситуацию вокруг России, чтобы после заняться Китаем», — подчеркнул Лавров.