Украина не собирается угрожать Белоруссии, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе выступления в Верховной Раде 28 января. Его выступление транслировал парламентский телеканал

«Никаких угроз Белоруссии со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень тёплые чувства в белорусскому народу и любые силовые действия против Белоруссии противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали», — сказал Резников.

Глава минобороны Украины также назвал абсурдным обвинение Киева в подготовке провокаций в Донбассе. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

По словам Резникова, несмотря на укрепление обороны, Украина «четко придерживается обязательств и рассматривает сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность участия страны в войне в двух случаях — агрессии против Белоруссии или России. Он отметил, что «вблизи границ Союзного государства сосредотачиваются войска НАТО» и заявил о готовности отвечать на провокации. При этом он подчеркнул, что никто в мире не хочет войны, потому что в таком случае все проиграют.