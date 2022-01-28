Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, в чём отличия ответа Вашингтона и Североатлантического альянса на инициативы России. Его слова прозвучали 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

В среду, 26 января посол США в РФ Джон Салливан привёз в МИД России 2 документа — ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности от Соединённых Штатов и от НАТО. Американский ответ в разрезе и перспективе © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«На фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», — сказал Лавров.

При этом министр подчеркнул, что те разумные предложения, которые выдвинул Вашингтон, во многом основаны на инициативах самой России последних лет, которые Запад, в том числе сами американцы, игнорировали.