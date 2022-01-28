Возможные санкции против России в случае ее вторжения на Украину будут включать блокировку газопровода «Северный поток-2». Об этом 28 января заявил в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Полное фиаско: «Северный поток-2» хоронит план США создать антироссийский фронт © REUTERS, Hannibal Hanschke//File Photo

Говоря о вероятности вторжения, Ле Дриан заявил, что, «конечно, существует риск» подобного развития событий.

«Мяч на стороне [российского президента Владимира] Путина», — сказал министр и добавил, что Москва заинтересована в «концепции ограниченного суверенитета» в отношении Украины.

По словам Ле Дриана, украинский кризис станет одной из тем телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с Путиным, который пройдет позже в пятницу, 28 января.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.