Конструктив, который содержится в предложениях американской стороны, по сути, заимствован из российских инициатив последнего времен. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры между Москвой и Западом по гарантиям безопасности продолжаются.

«Как вы знаете, американцы и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключённые в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зёрна по второстепенным вопросам», — сказал Лавров.

Он уточнил, что эти второстепенные вопросы имели большую важность на определённых этапах. Речь в частности идёт о проблеме ракет средней и меньшей дальности, которая возникла после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Злобин: Россия поступила с Америкой по-американски © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы призывали их всё-таки внять голосу разума, президент России потом направил своё послание всем членам ОБСЕ, где предложил присоединиться к нашему одностороннему мораторию при согласовании мер верификации. Это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, по его словам, в ответных предложениях содержатся идеи, аналогичные ранее проигнорированной российский инициативе об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолётов и боевых кораблей, ряд других мер деконфликтинга, деэскалации и мер доверия.

«Всё это отвергалось в течение последних 2-3 лет. Сейчас всё это предлагается обсуждать. То есть конструктив, который содержится в этих предложениях, по сути, заимствован из российских инициатив последнего времени. Но это, я считаю, хоть что-то, по-русски говоря», — подытожил министр.