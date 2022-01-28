Американские конгрессмены, по информации издания Politico, близки к согласованию новых санкций против России,. Кремль отметил, что эта инициатива сопоставима разрыву отношений между двумя державами.
На фразу, что санкции могут ввести даже против него, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивлённо спросил: «Что значит "даже2? Я что, не достоин, что ли?»
«Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», — подтвердил глава МИД РФ.
При этом Лавров выразил сомнение, что разрыв дипломатических отношений между Россией и США входит в чьи-то интересы.