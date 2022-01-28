Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что расширение американских санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений между странами. Его слова прозвучали 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

Американские конгрессмены, по информации издания Politico, близки к согласованию новых санкций против России,. Кремль отметил, что эта инициатива сопоставима разрыву отношений между двумя державами. Повышают ставки до предела: США устроили охоту на российского посла © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На фразу, что санкции могут ввести даже против него, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров удивлённо спросил: «Что значит "даже2? Я что, не достоин, что ли?»

«Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», — подтвердил глава МИД РФ.

При этом Лавров выразил сомнение, что разрыв дипломатических отношений между Россией и США входит в чьи-то интересы.