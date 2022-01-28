Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что если это зависит от России, то войны не будет. Об этом он сказал 28 января в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»

Глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос — будет ли война. Американский ответ в разрезе и перспективе © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

​​​​​​​«Если это зависит от России, то войны не будет. Войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности ещё не завершены. В ответе Вашингтона, который 26 января передал в МИД РФ посол США в России Джон Салливан, есть разумные предложения, причём они заимствованы из инициатив России последнего времени, в частности о ракетах средней и малой дальности.

«Мы будем принимать ответные меры, если не договоримся с Западом по гарантиям», — предупредил Лавров.

По словам министра, для России главное — разобраться с концептуальными основами, на которых строится европейская безопасность.