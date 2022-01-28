Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) устроили обыск у депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Олега Воронько, который входит в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика». Об этом 27 января рассказал Разумков в своем Telegram-канале

«Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес притянуты за уши», — написал Разумков.

Он заявил, что власти начали политическое преследование членов его объединения. Альпинистка и сын «смотрителя Закарпатья»: Разумков представил свою команду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом в ГБР, не называя имени депутата, также сообщили о проведении обыска и пояснили суть претензий:

«Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат дал поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд», — заявила пресс-служба ГБР.

На Воронько составили протокол о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности).

Ранее «Слуги народа» не смогли получить нужное число голосов депутатов в поддержку своих инициатив в Раде: расследования деятельности омбудсмена Людмилы Денисовой и утверждения нового плана на сессию, включающего президентские законопроекты о двойном гражданстве и экономическом паспорте.