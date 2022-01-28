Основатель корпорации Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон в статье от 27 января призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях «агрессии» со стороны РФ, передает virgin.com

«Российская агрессия»: взгляд с Украины © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром" статье под названием «Мои мысли об Украине и России».

По его словам, те, с кем он общается, едины во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.

«Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы. Как часто бывает, основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту», — отметил бизнесмен.

Брэнсон подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не сможет одержать победу в этой войне.

«Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны», — считает Брэнсон.

Несмотря на все, по его мнению, русский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Военная операция РФ на стороне правительства Сирии началась в 2015 году. Благодаря действиям российских военных удалось разгромить террористические формирования и не допустить распространения радикального исламизма в регионе.