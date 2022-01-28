США призвали Китай «использовать своё влияние на Россию» для поиска диполматического решения украинского кризиса. Об этом сообщило агентство Reuters 27 января

Агентство сообщает, что такое пожелание китайской стороне было высказано во время телефонного разговора между госсекретарём США Энтони Блинкеном и китайским министром иностранных дел Ваном И.

Последний в ответ отметил, что все стороны должны «воздерживаться от действий, которые провоцируют напряженность и раздувают кризис», и призвал действовать в рамках Минских соглашений.

Он также сказал Блинкену, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет укрепления или даже расширения военных блоков, сообщает Reuters.

Между тем, заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд коснулась данной темы на регулярном брифинге Госдепартамента.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что, если возникнет конфликт на Украине, Китаю это также не пойдёт на пользу. Это значительное повлияет на мировую экономику. Это значительно повлияет на энергетическую отрасль», — заявила Нуланд.

Опрошенные агентством эксперты прокомментировали ответ Китая.

«Ван И предпочёл защищать "законные интересы безопасности" России, а не предлагать какую-либо поддержку Блинкену», — указал Дэниел Рассел, бывший высокопоставленный американский дипломат.

Бонни Глэйзер, директор азиатской программы Германского фонда Маршалла в США, сказала, что в случае введения санкций против РФ со стороны США и союзников Пекин примет меры, чтобы помочь России смягчить их эффект.

«Маловероятно, что США смогут привлечь Китай к сотрудничеству из-за Украины. Пекин не одобряет применение силы, но с пониманием относится к взглядам России на НАТО», — отметила эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы «попросил» президента РФ Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Как в Москве, так и в Пекине назвали это сообщение ложью.