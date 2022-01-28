Российский дизайнер Артемий Лебедев в эфире YouTube-шоу RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» 27 января прокомментировал введение против него санкций по указу президента Украины Владимира Зеленского

«Больше всего на свете меня бесит президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Этот конченый… и кокаиновый наркоман за каким-то абсолютно непонятным… решил ввести санкции против 24 юридических и 54 физических лиц… Вместо того чтобы заниматься нормальным развитием страны, избавиться от войны», — сказал Лебедев.

Лебедев подчеркнул, что он, «маленький скромный блогер и дизайнер», странно смотрится в санкционном списке, в котором преимущественно перечислены судьи.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины объявил о введении санкций сроком на 5 лет в отношении юридических лиц и 52 граждан России. "Зая, я сплю спокойно". Украина ввела новые ограничения для россиян, в том числе на дизайнера Лебедева © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В том числе постпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка, судья и чиновники Крыма и дизайнер Артемий Лебедев. Санкции подразумевают запрет на распоряжение имуществом и финансами на территории Украины.

До этого, в 2017 году, СБУ запретила Лебедеву на 5 лет въезд на Украину из-за посещения Крыма.