«Мы должны понять, что газа физически не хватает. И для того, чтобы не получился большой скандал среди отопительного сезона, когда мы узнаем, что газа банально нет даже для отопления, были сознательно взвинчены эти тарифы. Это сделано для того, чтобы фактически на отопительный сезон большая часть бизнеса остановилась и не использовала газ. Потому что его нет. Это создано специально», — заявил эксперт.
Корнейчук пояснил, что на следующий отопительный сезон газ Украине закупать будет негде, кроме как в России. Об этом украинские власти прекрасно знают, поэтому предпочли создать этой зимой искусственный энергетический кризис и вынудить украинцев согласиться на сотрудничество с Россией, только бы тарифы снизили.
Ранее Корнейчук также выразил мнение, что украинские власти намеренно уничтожают средний и малый бизнес, чтобы увеличить прибыль олигархических монополистов и удержаться с их помощью на плаву.