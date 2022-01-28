Украинские власти специально поднимают тарифы на энергоресурсы для бизнеса, чтобы остановить их производство до конца отопительного периода, поскольку газа едва хватает для отопления населения. Об этом 27 января заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала UkrLive

Продовольственный кризис: цены на газ на Украине с каждым днем ухудшают экономику и социалку © Украина.ру

Корнейчук пояснил, что на следующий отопительный сезон газ Украине закупать будет негде, кроме как в России. Об этом украинские власти прекрасно знают, поэтому предпочли создать этой зимой искусственный энергетический кризис и вынудить украинцев согласиться на сотрудничество с Россией, только бы тарифы снизили.

Ранее Корнейчук также выразил мнение, что украинские власти намеренно уничтожают средний и малый бизнес, чтобы увеличить прибыль олигархических монополистов и удержаться с их помощью на плаву.