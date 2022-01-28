«Из них дети — 5 341, медработники — 808… Также за прошедший день: 3 342 человека госпитализированы, летальных случаев — 144», — говорится в материале.
С начала пандемии инфекцию в стране подтвердили у 3 980 610 человек, жертвами вируса стали почти 100 тысяч украинцев.
На прошлой неделе минздрав Украины заговорил о новой вспышке COVID-19, самая сложная ситуация на западе страны. Украинское правительство продлило так называемый адаптивный карантин до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».