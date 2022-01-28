За минувшие сутки на Украине выявили больше 34,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 28 января сообщило министерство здравоохранения страны на своем сайте

Коронавирус поражает мозг сильнее болезни Альцгеймера - ученые © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

С начала пандемии инфекцию в стране подтвердили у 3 980 610 человек, жертвами вируса стали почти 100 тысяч украинцев.

На прошлой неделе минздрав Украины заговорил о новой вспышке COVID-19, самая сложная ситуация на западе страны. Украинское правительство продлило так называемый адаптивный карантин до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».