«Нет вопросов по прочтению Минских соглашений, но есть действительно вопросы по их реализации и наличию мужской воли и смелости, потому что здесь много вопросов и первый вопрос — это измена. Сразу после выполнения этих соглашений улица скажет, что это измена. Минские соглашения были вынуждены подписать, потому что тогда была страшная ситуация, но и нужно уметь дать задний ход», — отметил он.
Также Вовк заявил, что у Киева нет плана «Б» и придется выполнять договоренности как угодно, поскольку весь мир и Совбез ООН их зафиксировал. По его словам, это «смертельно опасно для того лица, которое будет выполнять эти соглашения». Но главное в его случае объяснить людям, что это поможет сохранить Украину.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина сильно ошибается, если наивно полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсуждают тет-а-тет обязательность выполнения минских договоренностей для урегулирования ситуации в Донбассе. По его мнению, переговоры касаются исключительно запуска «Северного потока-2».