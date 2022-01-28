Рискнувшего выполнить Минские соглашения на Украине ждут обвинения в государственной измене и уличные протесты. Такое мнение 28 января выразил в эфире телеканала «Наш» генерал-майор СБУ, эксперт по государственной безопасности Василий Вовк

Суздальцев озвучил главную причину, по которой Украина не выполняет Минские соглашения © Владимир Трефилов

Также Вовк заявил, что у Киева нет плана «Б» и придется выполнять договоренности как угодно, поскольку весь мир и Совбез ООН их зафиксировал. По его словам, это «смертельно опасно для того лица, которое будет выполнять эти соглашения». Но главное в его случае объяснить людям, что это поможет сохранить Украину.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина сильно ошибается, если наивно полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсуждают тет-а-тет обязательность выполнения минских договоренностей для урегулирования ситуации в Донбассе. По его мнению, переговоры касаются исключительно запуска «Северного потока-2».