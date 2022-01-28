«Самый основной выход из этой всей дурной ситуации, которую мы сейчас обсуждаем — мы делим и исследуем труп нашей субъектности, государственности и суверенитета. Мы, Украина — труп субъектности, государственности и суверенитета, куда каждый приходит и забирает свой трансплантационный орган», — заявил он.
Как выход, он предложил странам НАТО положительно ответить на запрос России от 1994 года о принятии РФ в Альянс. Тогда, по мнению Матиоса, США и Россия вместе с Западом якобы будут заинтересованы играть на политической арене против Китая, а в Украине больше не останется интереса.