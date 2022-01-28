Бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос на днях оценил идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум «по вопросу войны» в эфире ток-шоу на канале «Украина 24»

Сценарий Казахстана: эксперт объяснил, почему Украина не выполнит Минские соглашения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как выход, он предложил странам НАТО положительно ответить на запрос России от 1994 года о принятии РФ в Альянс. Тогда, по мнению Матиоса, США и Россия вместе с Западом якобы будут заинтересованы играть на политической арене против Китая, а в Украине больше не останется интереса.