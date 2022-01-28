Украина сильно ошибается, если наивно полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден обсуждают тет-а-тет обязательность выполнения минских договоренностей для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом 27 января заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала UkrLive

«Договоренности Байдена и Путина, я думаю, касаются исключительно запуска "Северного потока-2", а не того, что Байден будет требовать от Украины, чтобы Украина выполнила Минские соглашения, поскольку это надо Путину», — заявил эксперт.

По его словам, безразличие Запада Киев мог ясно отследить в 2014 году, когда он бездействовал и был безучастным в принципе.

Ранее политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что, по его мнению, на Украине нет политика, который согласился бы выполнить Минские соглашения в таком виде, в котором они были подписаны изначально.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением.