Бывший глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков 27 января в эфире ток-шоу на YouTube-канале «Дмитрий Гордон» заявил, что украинский народ и президент Владимир Зеленский готовы к возможному «вторжению» России

Третьяков о том, чем закончится "вторжение" России в Украину © Скриншот из видео Украина.ру

Ведущий программы Дмитрий Гордон несколько раз переспросил Авакова, готов ли Зеленский к возможному вторжению РФ.

«Я полагаю, что он отдает себе отчет в этом и готов», — ответил экс-глава МВД.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.