«Он (Зеленский — ред.) может вам не нравиться, он, может, и мне не во всем нравится, и я его критикую. В этой ситуации… у оппозиции не может быть другой позиции, кроме как проукраинской, и здесь мы будем вместе с властью и [будем] помогать, чтобы отразить [агрессию РФ], и президент Зеленский обязан встать во главе этой ситуации», — сказал Аваков.
Ведущий программы Дмитрий Гордон несколько раз переспросил Авакова, готов ли Зеленский к возможному вторжению РФ.
«Я полагаю, что он отдает себе отчет в этом и готов», — ответил экс-глава МВД.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.