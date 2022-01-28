На Украине нет политика, который согласился бы выполнить Минские соглашения в таком виде, в котором они были подписаны. Такое мнение 27 января выразил в эфире телеканала «Наш» политтехнолог Дмитрий Раимов

«Мне кажется, что на данный момент в Украине нет такого человека, который будет готов реализовать минские договоренности в том виде, как они прописаны. Потому что, во-первых, этот человек не просидит долго в этом кресле, и, во-вторых, это не факт, что он просто уйдет из политики, чтобы вдруг улица не снесла его, и мы не увидели сценарий Казахстана или других стран», — заявил он.

Также Раимов выразил уверенность, что на Украине нет политика, который имел бы силу, политическую выдержку, поддержку и стратегическое видение, чтобы реализовать подписанные экс-президентом Петром Порошенко в 2019 году Минские соглашения.

«Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением.