Украинские власти намеренно уничтожают средний и малый бизнес, чтобы увеличить прибыль олигархических монополистов и удержаться с их помощью на плаву. Об этом 27 января заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала UkrLive

«Это целенаправленная стратегия, которой занимается власть. Никакого отношения к экономике это не имеет. И с другой стороны уничтожение малого и среднего бизнеса, а также среднего класса, это уничтожение конкурентов для большого олигархического бизнеса, монополистов, продуктовых монополистов, которые являются опорой этой власти… Фермеров уже добили», — заявил эксперт.

По его словам, у власти и олигархического бизнеса есть негласная договоренность. Крупные монополисты позволяют себе в разы повышать цены, а государство их никак не контролирует. За это действующую власть в парламенте поддерживают депутаты, которые контролируются олигархами.

Массовое побоище и бегство депутатов: что произошло в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Акции предпринимателей продолжались в последующие дни, однако прошли мирно.