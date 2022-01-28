«Это целенаправленная стратегия, которой занимается власть. Никакого отношения к экономике это не имеет. И с другой стороны уничтожение малого и среднего бизнеса, а также среднего класса, это уничтожение конкурентов для большого олигархического бизнеса, монополистов, продуктовых монополистов, которые являются опорой этой власти… Фермеров уже добили», — заявил эксперт.
По его словам, у власти и олигархического бизнеса есть негласная договоренность. Крупные монополисты позволяют себе в разы повышать цены, а государство их никак не контролирует. За это действующую власть в парламенте поддерживают депутаты, которые контролируются олигархами.
Украинские предприниматели бастуют с 2020 года. Во вторник, 25 января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они потребовали отсрочки закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчения карантинных мер.
После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Акции предпринимателей продолжались в последующие дни, однако прошли мирно.