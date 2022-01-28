Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в прямом отношении к финансированию терроризма. Об этом 28 января она заявила в эфире телеканала «Украина 24»

«Тут очевидно, что в то время (2014-2015 гг. — ред.) был разгар войны. И когда поставлялся тот уголь в Украину с оккупированных территорий, тут сомнений нет, что когда Украина почти на 3 млрд закупала этот уголь, это финансирование терроризма. Здесь нет сомнений никаких», — заявила политик.

Приключения «Петра Инкогнито». Придёт ли Порошенко в ГБР 31 января? © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Порошенко рискует «купаться в ведре помоев» угольного дела до конца следующих выборов, поэтому его нужно срочно опротестовать обвинение.

Порошенко подозревается на Украине в госизмене и финансировании терроризма по делу о закупке угля в ЛДНР. 17 января он вернулся на Украину. Суд отпустил его под личное обязательство. 24 января Порошенко с адвокатами ушел с допроса в Госбюро расследований (ГБР) спустя семь минут после прибытия, не дождавшись следователя по своему делу.