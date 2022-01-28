«Тут очевидно, что в то время (2014-2015 гг. — ред.) был разгар войны. И когда поставлялся тот уголь в Украину с оккупированных территорий, тут сомнений нет, что когда Украина почти на 3 млрд закупала этот уголь, это финансирование терроризма. Здесь нет сомнений никаких», — заявила политик.
При этом она отметила, что его категорически нельзя «сейчас бросать в тюрьму или куда-то там под домашний арест», поскольку «он приехал, готов идти в суд и спокойно отвечать на вопросы».
Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Порошенко рискует «купаться в ведре помоев» угольного дела до конца следующих выборов, поэтому его нужно срочно опротестовать обвинение.
Порошенко подозревается на Украине в госизмене и финансировании терроризма по делу о закупке угля в ЛДНР. 17 января он вернулся на Украину. Суд отпустил его под личное обязательство. 24 января Порошенко с адвокатами ушел с допроса в Госбюро расследований (ГБР) спустя семь минут после прибытия, не дождавшись следователя по своему делу.