Если Россия разместит войска на Кубе, США сделают ответный шаг, сказал на брифинге 26 января официальный представитель госдепартамента Нед Прайс

Представитель Госдепа прокомментировал журналистам возможность военного присутствия РФ на Кубе в ответ на расширение военного присутствия западных стран.

Он заявил, что сейчас такие планы РФ — это «пустые угрозы». Петр Акопов: Конфронтация России с США будет еще более жесткой © Facebook, Петр Толстой

«Если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», — сказал Прайс.

Пока на официальном уровне речи о размещении ракет на Кубе или в Венесуэле не шло. В МИД РФ заявили, что в случае несогласия США с предложениями РФ по гарантиям безопасности, возможны «мероприятия по линии российского военно-морского флота».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.

Политолог Петр Акопов в интервью Украина.ру отметил, что у РФ уже есть средства доставки, способные поразить территорию США, поэтому размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле нет необходимости.

США передали российской стороне официальный ответ на предложение РФ по гарантиям безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал неприемлемым требование отказаться от расширения Альянса, однако заявил, что готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные.