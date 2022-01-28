Россия надеется, что Евросоюз не станет «стрелять себе в ногу», политизируя сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов, передает 28 января газета «Известия»

Еврокомиссар назвала причину высоких цен на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом реализуемые в настоящее время проекты, в том числе и газопровод «Северный поток-2», являются коммерческими.

«Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу"», — подчеркнул постпред.

Россия исходит из того, что стабильные поставки российского газа в Евросоюз выгодны обеим сторонам. Кроме того, такие поставки являются не только коммерческим, но и политическим интересом Европы, добавил Чижов.

Ранее замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что торговля и экономическое взаимодействие России и Германии вносит весомый вклад в энергетическую безопасность Европы.