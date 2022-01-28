Пентагон начинает поставки нового пакета военной помощи Украине, сообщил 27 января представитель ведомства Джон Кирби на брифинге, передает Интерфакс

«Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. — Ред.) Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше… Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сообщил Кирби.

Представитель Пентагона не уточнил, о какой именно технике идет речь, пояснив лишь, что речь идет о летальных и нелетальных вооружениях. Посольство США в Киеве посоветовало гражданам уезжать из страны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также, по словам Кирби, на Украине продолжают исполнять обязанности инструкторов и военных советников около 200 бойцов национальной гвардии США.

В случае обострения ситуации на Украине, добавил он, на восточном фланге НАТО будет развернуто воинских подразделений, в их состав входят несколько воздушно-десантных дивизий армии США.

Ранее в январе США отправили Украине три партии военной помощи весом 300 тонн.В том числе, как сообщили в Минобороны Украины, ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также Украина получила от США патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, от Великобритании — противотанковые гранатометы NLAW, и ударные беспилотники Bayraktar от Турции.

Москва не раз предостерегала от поставок Киеву летального оружия, отмечая, что это подталкивает Украину к попытке силового решения конфликта в Донбассе.